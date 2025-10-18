No Dia do Médico, profissional destaca desafios da saúde pública

Neste sábado, 18 de outubro, é celebrado o Dia do Médico, data que reconhece o compromisso desses profissionais com a vida e o bem-estar da população. Um deles é o médico Tiago de Camillo Figueiredo Mattos, que atua há 13 anos no Sistema Único de Saúde (SUS), dedicando-se ao atendimento emergencial em prontos-socorros de Birigui.

Ao longo da carreira, ele também já atuou em diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo Araçatuba, Santo Antônio do Aracanguá, Campinas, São Paulo e Mongaguá, acumulando ampla experiência na linha de frente da saúde pública.

Segundo ele, a data deve servir como um momento de inspiração e conscientização coletiva. “O Dia do Médico deve inspirar a prática de ações de esclarecimento público e promoção de saúde coletiva. É importante que a população compreenda como funciona toda a estrutura da saúde pública, para que possa também escolher gestores mais ágeis e resolutivos”, ressalta.

Vocação despertada ainda na adolescência