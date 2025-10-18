Bombeiros e Águia procuram pescadores desaparecidos no Tietê

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram nesta sexta-feira (17), as buscas por dois pescadores desaparecidos no Rio Tietê, na zona rural de Buritama. Eles sumiram após a embarcação em que estavam afundar nas proximidades do Condomínio Lago Azul II.
Segundo informações preliminares, familiares relataram que os dois saíram para pescar camarão na tarde de quinta-feira (16). Na manhã desta sexta, o barco foi localizado submerso, com apenas a parte frontal visível acima da água.
A operação de resgate foi iniciada logo após a descoberta, mobilizando várias equipes do Corpo de Bombeiros e a Brigada Municipal de Buritama. O helicóptero Águia também foi acionado para realizar sobrevoos e auxiliar na localização das vítimas.
Até o momento, os pescadores não foram encontrados, as buscas deverá ser retomada na manha deste sábado 18.
