18 de outubro de 2025
BURITAMA

Bombeiros e Águia procuram pescadores desaparecidos no Tietê

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Barco foi encontrado submerso próximo ao Condomínio Lago Azul II; helicóptero Águia auxilia na operação
Barco foi encontrado submerso próximo ao Condomínio Lago Azul II; helicóptero Águia auxilia na operação

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram nesta sexta-feira (17), as buscas por dois pescadores desaparecidos no Rio Tietê, na zona rural de Buritama. Eles sumiram após a embarcação em que estavam afundar nas proximidades do Condomínio Lago Azul II.

Segundo informações preliminares, familiares relataram que os dois saíram para pescar camarão na tarde de quinta-feira (16). Na manhã desta sexta, o barco foi localizado submerso, com apenas a parte frontal visível acima da água.

A operação de resgate foi iniciada logo após a descoberta, mobilizando várias equipes do Corpo de Bombeiros e a Brigada Municipal de Buritama. O helicóptero Águia também foi acionado para realizar sobrevoos e auxiliar na localização das vítimas.

Até o momento, os pescadores não foram encontrados, as buscas deverá ser retomada na manha deste sábado 18.

