Ação integrada desarticula ponto de tráfico em Birigui

A Polícia Civil de Birigui deflagrou, nesta sexta-feira (17), uma ação integrada dentro da “Operação Mensal”, voltada ao combate ao tráfico de drogas no município. A ofensiva teve como alvo um homem identificado pelas iniciais L.P.M., suspeito de comandar a venda de entorpecentes utilizando a casa da própria cunhada como ponto de apoio.
De acordo com as investigações, o suspeito usava a residência de K.C.N.C., localizada na Rua 21 de Abril, para armazenar e distribuir drogas. Ela confirmou à polícia que vendia porções de crack a mando do cunhado, como forma de complementar a renda familiar.
Durante o cumprimento simultâneo dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa de L.P.M., na Rua Bahia, R$ 1.680 em dinheiro, R$ 62,15 em moedas, duas máquinas de cartão, três celulares — dois deles danificados pelo próprio investigado no momento da abordagem —, além de pequenas porções de maconha e materiais usados para consumo da droga, como dichavadores e papéis de seda.
Na residência da cunhada, os agentes apreenderam porções de maconha e cocaína, um celular com conversas de interesse policial e uma nota de R$ 5.
Os dois foram levados à Delegacia de Polícia de Birigui. O homem permaneceu em silêncio durante o interrogatório, enquanto a mulher foi ouvida e liberada, comprometendo-se a comparecer ao JECRIM (Juizado Especial Criminal) quando for intimada.
Todo o material apreendido — dinheiro, drogas, celulares e máquinas de cartão — foi recolhido. A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
