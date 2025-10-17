Ação integrada desarticula ponto de tráfico em Birigui

A Polícia Civil de Birigui deflagrou, nesta sexta-feira (17), uma ação integrada dentro da “Operação Mensal”, voltada ao combate ao tráfico de drogas no município. A ofensiva teve como alvo um homem identificado pelas iniciais L.P.M., suspeito de comandar a venda de entorpecentes utilizando a casa da própria cunhada como ponto de apoio.

De acordo com as investigações, o suspeito usava a residência de K.C.N.C., localizada na Rua 21 de Abril, para armazenar e distribuir drogas. Ela confirmou à polícia que vendia porções de crack a mando do cunhado, como forma de complementar a renda familiar.

Durante o cumprimento simultâneo dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa de L.P.M., na Rua Bahia, R$ 1.680 em dinheiro, R$ 62,15 em moedas, duas máquinas de cartão, três celulares — dois deles danificados pelo próprio investigado no momento da abordagem —, além de pequenas porções de maconha e materiais usados para consumo da droga, como dichavadores e papéis de seda.