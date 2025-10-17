Produtor doa 5 ton de batata-doce para ações sociais em Araçatuba

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial de Araçatuba recebeu, nesta sexta-feira (17), a doação de cinco toneladas de batata-doce feita por um produtor rural do bairro Córrego Azul. Os alimentos foram entregues no Mercado Municipal e serão destinados a ações sociais na cidade e em outros municípios.
Do total arrecadado, uma tonelada foi repassada ao Fundo Social de Solidariedade (FSS), que fará a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade e para entidades assistenciais atendidas pelo órgão.
Mesa Brasil
As quatro toneladas restantes foram encaminhadas ao programa Sesc Mesa Brasil, iniciativa de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Parte da carga permanecerá em Araçatuba, enquanto o restante será destinado às unidades do programa em São José do Rio Preto e Bauru.
Por meio do Mesa Brasil, os produtos chegarão a instituições sociais cadastradas em cada uma das regiões atendidas, garantindo o aproveitamento integral dos alimentos e contribuindo para a segurança alimentar de centenas de pessoas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.