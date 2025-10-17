Marcha para Jesus retorna a Birigui com show de Renata Marin

Birigui voltará a sediar a Marcha para Jesus após um intervalo de cinco anos. O evento será realizado no dia 8 de novembro, com programação especial e show gratuito da cantora Renata Marin, um dos grandes nomes da música cristã contemporânea, na Praça Dr. Gama.

Na manhã desta sexta-feira (17), lideranças de diversas igrejas evangélicas participaram de uma reunião no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura. O encontro contou com a presença da prefeita Samanta Borini e do presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Fernando Pereira (Pastor Reginaldo), que apresentaram os detalhes da retomada da marcha.

O convite para participação foi encaminhado, por meio de ofício, a todas as denominações evangélicas da cidade. Estiveram presentes representantes das igrejas Quadrangular, Pentecostal Tempo da Aliança, Pentecostal Missões do Amor de Jesus, 2ª Igreja Metodista, Assembleia de Deus Belém, Ekkaleo, El Shaday, Comunidade Apostólica Palavra e Poder (CAPP) e Igreja Apostólica Fogo Para as Nações (Ministério Fogo).