Marcha para Jesus retorna a Birigui com show de Renata Marin

Birigui voltará a sediar a Marcha para Jesus após um intervalo de cinco anos. O evento será realizado no dia 8 de novembro, com programação especial e show gratuito da cantora Renata Marin, um dos grandes nomes da música cristã contemporânea, na Praça Dr. Gama.
Na manhã desta sexta-feira (17), lideranças de diversas igrejas evangélicas participaram de uma reunião no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura. O encontro contou com a presença da prefeita Samanta Borini e do presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Fernando Pereira (Pastor Reginaldo), que apresentaram os detalhes da retomada da marcha.
O convite para participação foi encaminhado, por meio de ofício, a todas as denominações evangélicas da cidade. Estiveram presentes representantes das igrejas Quadrangular, Pentecostal Tempo da Aliança, Pentecostal Missões do Amor de Jesus, 2ª Igreja Metodista, Assembleia de Deus Belém, Ekkaleo, El Shaday, Comunidade Apostólica Palavra e Poder (CAPP) e Igreja Apostólica Fogo Para as Nações (Ministério Fogo).
A realização do evento é uma iniciativa conjunta dos poderes Executivo e Legislativo, com organização da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur). A prefeita destacou que a marcha também terá caráter solidário, com uma praça de alimentação cuja renda será revertida para as igrejas participantes.
Atração cultural
O secretário de Cultura e Turismo, Anderson Corandin, informou que o show de Renata Marin não terá custos para o município. A apresentação integra um projeto da MPMIDIA Comunicação e Marketing, viabilizado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), que fomenta iniciativas culturais em todo o estado.
Retorno esperado
Durante a reunião, o presidente da Câmara lembrou que a última edição do evento aconteceu em 2020, antes da pandemia, reunindo mais de três mil pessoas. “Estamos retomando esse movimento de fé e união após um longo período. Convidamos todas as igrejas e o público para participarem deste momento especial em Birigui”, afirmou Pastor Reginaldo.
Serviço
- Data: 8 de novembro
- Local: Praça Dr. Gama – Birigui
- Informações: (18) 3641-9961 – Secultur
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.