Motoboy morre oito dias depois de acidente grave em Birigui

Wendel Máximo, de 27 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (17) após permanecer internado por oito dias na Santa Casa de Araçatuba. Ele havia sofrido um grave acidente no início da noite do dia 9 de outubro, enquanto trabalhava como entregador, em Birigui.
Uma ambulância avançou o sinal de "Pare" e Wendel acabou colidindo contra o veículo na esquina das ruas João Galo e Francisco Galindo de Castro. Com o impacto, ele foi arremessado e o capacete acabou se desprendendo de sua cabeça. O motoboy sofreu diversos ferimentos e foi socorrido pela própria ambulância envolvida no acidente.
O veículo presta serviços ao 192, vinculado ao Pronto-socorro Municipal. No momento da colisão, estavam no interior da ambulância o motorista e uma profissional de enfermagem.
Após ser levado ao hospital, Wendel permaneceu internado na Santa Casa até esta sexta-feira, quando não resistiu aos ferimentos. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado à família para velório e sepultamento.
Ainda não há informações sobre os horários das cerimônias. Wendel deixa mulher e um casal de filhos.
Matéria atualizada às 18h32
