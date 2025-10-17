Justiça Federal abre ação penal por desvio na Prefeitura

A Justiça Federal em Araçatuba acolheu denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra nove pessoas acusadas de participar de um esquema de desvio de recursos públicos da Prefeitura. A investigação integra a Operação Tudo Nosso, deflagrada pela Polícia Federal em 2019.

Com a decisão da 2ª Vara Federal, foi instaurada ação penal por organização criminosa. Entre os réus está o empresário e sindicalista José Avelino Pereira, conhecido como Chinelo, apontado como líder do grupo.

A operação mobilizou, em agosto de 2019, cerca de 150 policiais federais para cumprir 14 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. Segundo a PF, os contratos fraudados com o município somavam aproximadamente R$ 15 milhões, concentrados principalmente na área da assistência social.