Servidora abre BO contra Damião por 'temer a própria vida'

A ex-chefe de gabinete do vereador Valdemar Damião Brito procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência afirmando temer pela própria vida após a denúncia protocolada pelo setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Araçatuba, que apontou um suposto esquema de rachadinha envolvendo o parlamentar.

Segundo o registro policial, a ex-servidora relatou que foi convidada para ocupar o cargo e, durante a entrevista, informada de que receberia salário de R$ 2.500, com jornada de trabalho das 8h às 17h30.

No entanto, ao tentar abrir uma conta bancária para o depósito do salário, foi surpreendida pela gerente, que informou que o valor depositado seria de R$ 13 mil. A diferença chamou sua atenção, pois o valor informado anteriormente era muito inferior.