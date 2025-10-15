Santa Casa de Araçatuba anuncia Plano de Demissão Voluntária

A Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba publicou nesta terça-feira (14) uma portaria que institui o Plano de Demissão Voluntária (PDV) destinado aos colaboradores da instituição. A iniciativa tem caráter temporário e visa equilibrar as finanças do hospital, que passa por um processo de recuperação judicial desde julho de 2024.

De acordo com o provedor da entidade, o advogado Everton Henrique dos Santos Silva, o plano tem como objetivo ajustar o quadro de funcionários à atual realidade econômico-financeira, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população e a reestruturação organizacional da instituição.

O PDV foi discutido com representantes do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Araçatuba (SinSaúde), em reunião realizada no dia 24 de setembro. A adesão é totalmente voluntária e poderá ser feita em até 90 dias após a publicação oficial da portaria.