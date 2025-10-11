Homem de 44 anos é preso por tráfico de drogas em Andradina

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (10) em Andradina, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por equipes do Tático Comando e da Força Tática durante rondas pelo bairro Benfica.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado ao sair de casa, após denúncias indicarem que o imóvel era usado para a venda de entorpecentes. Na vistoria feita pelos policiais, foram encontradas 15 porções de crack, que totalizavam cerca de 5 gramas, escondidas no telhado da residência. Também foram apreendidos R$ 304 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina e permanece à disposição da Justiça.