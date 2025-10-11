11 de outubro de 2025
DROGAS

Homem de 44 anos é preso por tráfico de drogas em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Polícia Militar localizou porções de crack escondidas no telhado da casa do suspeito durante patrulhamento no bairro Benfica.

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (10) em Andradina, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por equipes do Tático Comando e da Força Tática durante rondas pelo bairro Benfica.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado ao sair de casa, após denúncias indicarem que o imóvel era usado para a venda de entorpecentes. Na vistoria feita pelos policiais, foram encontradas 15 porções de crack, que totalizavam cerca de 5 gramas, escondidas no telhado da residência. Também foram apreendidos R$ 304 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina e permanece à disposição da Justiça.

