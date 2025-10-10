Tamanduá-bandeira é visto em ruas de Birigui e preocupa moradores

Um tamanduá-bandeira foi visto circulando por várias ruas do bairro Laluce 2, em Birigui, nesta semana. Imagens de câmeras de segurança registraram o animal caminhando tranquilamente durante a madrugada, chamando a atenção de moradores.
Uma leitora, que prefere não se identificar, relatou ao jornal que o tamanduá tem sido avistado com frequência em diferentes pontos da cidade.
“Moro no Laluce 2, perto da matinha, e tivemos a visita do tamanduá aqui no fim de semana. Acredito que seja o mesmo que apareceu no bairro São Conrado dias atrás. O bicho está perambulando pelas ruas, sendo filmado por câmeras, e corre o risco de ser atropelado”, afirmou.
Onça em Buritama
Já uma onça-parda foi flagrada por câmeras de segurança caminhando tranquilamente por ruas residenciais de Buritama, na madrugada desta quinta-feira (9). O animal aparece atravessando a calçada e virando a esquina entre as ruas José Constantino e João Faleiros, chamando a atenção de moradores da região.
Nos últimos meses, têm sido cada vez mais comuns os avistamentos de animais silvestres em áreas urbanas da região, resultado da expansão das cidades e da redução de áreas verdes, o que força a fauna a se deslocar em busca de alimento e abrigo.
Em situações como essa, a orientação dos órgãos ambientais é para que a população não tente se aproximar, capturar ou alimentar o animal, e acione imediatamente a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros, que são responsáveis pelo resgate e devolução segura à natureza.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.