Tamanduá-bandeira é visto em ruas de Birigui e preocupa moradores

Um tamanduá-bandeira foi visto circulando por várias ruas do bairro Laluce 2, em Birigui, nesta semana. Imagens de câmeras de segurança registraram o animal caminhando tranquilamente durante a madrugada, chamando a atenção de moradores.

Uma leitora, que prefere não se identificar, relatou ao jornal que o tamanduá tem sido avistado com frequência em diferentes pontos da cidade.

“Moro no Laluce 2, perto da matinha, e tivemos a visita do tamanduá aqui no fim de semana. Acredito que seja o mesmo que apareceu no bairro São Conrado dias atrás. O bicho está perambulando pelas ruas, sendo filmado por câmeras, e corre o risco de ser atropelado”, afirmou.

