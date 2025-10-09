09 de outubro de 2025
OPORTUNIDADE

Vagas: frigorífico fará seleção com 280 vagas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Marfrig
Entrevistas para contratação no Marfrig acontecem no dia 17, no Balcão de Empregos
Entrevistas para contratação no Marfrig acontecem no dia 17, no Balcão de Empregos

O Balcão de Empregos de Araçatuba realiza, na sexta-feira da próxima semana, dia 17 de outubro, um processo seletivo com 280 oportunidades de trabalho para o Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão. As entrevistas serão feitas das 9h às 12h, na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As vagas disponíveis são para as funções de magarefe (30), dessosador (30), faqueiro (60), refilador (60) e auxiliar operacional (100). Os salários podem chegar a R$ 2.540, conforme a função e a experiência profissional.

Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, experiência anterior registrada em carteira, disponibilidade de horários e possibilidade de mudança de cidade.

A empresa oferece vale-alimentação de R$ 428, prêmios por produção, transporte gratuito, convênios médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, restaurante interno, kit de Natal e hospedagem em hotel por três meses, com ajuda de custo no período de adaptação.

O frigorífico também mantém programas de capacitação profissional em parceria com instituições de ensino, voltados à qualificação e desenvolvimento dos colaboradores.

Os interessados devem comparecer ao Balcão de Empregos com documento de identidade, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. Dúvidas sobre as vagas e documentos necessários podem ser esclarecidas pelo telefone (18) 3607-6630.

