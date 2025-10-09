Vagas: frigorífico fará seleção com 280 vagas em Araçatuba

O Balcão de Empregos de Araçatuba realiza, na sexta-feira da próxima semana, dia 17 de outubro, um processo seletivo com 280 oportunidades de trabalho para o Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão. As entrevistas serão feitas das 9h às 12h, na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As vagas disponíveis são para as funções de magarefe (30), dessosador (30), faqueiro (60), refilador (60) e auxiliar operacional (100). Os salários podem chegar a R$ 2.540, conforme a função e a experiência profissional.

Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, experiência anterior registrada em carteira, disponibilidade de horários e possibilidade de mudança de cidade.