Jovem de 18 anos morre em Araçatuba após exame descartar metanol

Desirre Laura Martins da Cruz, de 18 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (8) na Santa Casa de Araçatuba. A jovem estava internada havia seis dias, após suspeita inicial de intoxicação por metanol.

A assessoria de imprensa do hospital informou, pela manhã, que o exame realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, deu resultado negativo para a presença da substância, descartando intoxicação exógena por metanol.

Ainda nesta semana, a assessoria havia comunicado à imprensa que, a pedido da mãe da paciente, não seriam mais divulgados boletins médicos diários sobre seu estado de saúde.