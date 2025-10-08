Jovem de 18 anos morre em Araçatuba após exame descartar metanol

Desirre Laura Martins da Cruz, de 18 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (8) na Santa Casa de Araçatuba. A jovem estava internada havia seis dias, após suspeita inicial de intoxicação por metanol.
A assessoria de imprensa do hospital informou, pela manhã, que o exame realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, deu resultado negativo para a presença da substância, descartando intoxicação exógena por metanol.
Ainda nesta semana, a assessoria havia comunicado à imprensa que, a pedido da mãe da paciente, não seriam mais divulgados boletins médicos diários sobre seu estado de saúde.
O corpo da jovem será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exames complementares e, em seguida, liberado para velório e sepultamento. Desirre também era atleta e integrava o time Superando Barreiras, de Araçatuba.
