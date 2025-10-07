Bolão premiado vira caso de polícia e PF em Coroados

Uma possível irregularidade envolvendo o pagamento de um prêmio milionário da Lotofácil da Independência levou um morador de Coroados a procurar a Polícia Civil. A suspeita gira em torno de um bolão registrado em uma lotérica da cidade. Como o episódio envolve a Caixa Econômica Federal, a investigação será conduzida pela Polícia Federal.

Segundo o denunciante, ele e um amigo participaram de um bolão composto por 30 cotas, ao custo de R$ 98 cada, para o sorteio do dia 6 de setembro de 2025. O pagamento foi feito via Pix diretamente para a conta da lotérica.

Após a divulgação do resultado, uma funcionária informou, por mensagens de WhatsApp, que o grupo havia sido contemplado e que o repasse dos valores ocorreria assim que a Caixa liberasse o pagamento. O comprador, no entanto, pediu uma cópia do jogo para fazer a retirada individualmente, mas não obteve retorno.