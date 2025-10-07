Após dia mais quente do ano, chuva alivia calorão em Araçatuba

A chuva que caiu sobre Araçatuba no início da tarde desta terça-feira, 7, trouxe um alívio ao calor extremo que toma conta da cidade nas últimas semanas. Nessa segunda-feira, 6, os termômetros registaram 40,1ºC, a maior marca do ano, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A previsão da Climatempo indica que a chuva desta terça deve ser fraca. É esperado um volume de apenas 0,1 milímetro, com a temperatura variando entre 24ºC e 35ºC. A última chuva expressiva na cidade foi no dia 24 de junho, quando a precipitação foi de 21,1 milímetros.

Desde julho, Araçatuba registra chuvas abaixo da média histórica. Mas, este cenário deve começar a mudar ainda nesta semana. Nesta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, deve voltar a chover, mas ainda em volumes baixos. As pancadas ganham força a partir do domingo, 12, como prevê a Climatempo.

Altas temperaturas