Mulher foragida por encomendar assassinato é presa em Birigui

Taise Rodrigues Carvalho, de 39 anos, foi presa pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (6), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui. Ela era considerada foragida desde janeiro de 2022 por ser apontada como mandante do assassinato de Natan Felipe Bernardes, então com 19 anos, ocorrido em 2021.

Natan foi baleado no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, no dia 4 de fevereiro daquele ano. Gravemente ferido, foi encaminhado à Santa Casa, onde morreu no dia seguinte, 5 de fevereiro.

Prisões anteriores

Os executores foram presos meses depois. Carlos Augusto Rodrigues do Prado foi detido em julho de 2021, com a arma usada no crime. Ele confessou ter sido contratado por Taise para cometer o homicídio e foi condenado, em setembro de 2024, a 13 anos e 4 meses de prisão pelo Tribunal do Júri.