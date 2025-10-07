07 de outubro de 2025
PROCURADA

Mulher foragida por encomendar assassinato é presa em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Taise Rodrigues Carvalho era procurada desde 2022 por planejar a morte de um jovem em 2021. Crime foi motivado por vingança
Taise Rodrigues Carvalho, de 39 anos, foi presa pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (6), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui. Ela era considerada foragida desde janeiro de 2022 por ser apontada como mandante do assassinato de Natan Felipe Bernardes, então com 19 anos, ocorrido em 2021.

Natan foi baleado no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, no dia 4 de fevereiro daquele ano. Gravemente ferido, foi encaminhado à Santa Casa, onde morreu no dia seguinte, 5 de fevereiro.

Prisões anteriores

Os executores foram presos meses depois. Carlos Augusto Rodrigues do Prado foi detido em julho de 2021, com a arma usada no crime. Ele confessou ter sido contratado por Taise para cometer o homicídio e foi condenado, em setembro de 2024, a 13 anos e 4 meses de prisão pelo Tribunal do Júri.

João Paulo Nascimento Jacinto, apontado como comparsa, foi preso em novembro de 2021 em Penápolis. Ele permanece preso, aguardando julgamento.

Vingança como motivação

Segundo o Ministério Público, Taise teria encomendado a morte de Natan em represália ao assassinato de seu pai, Olair de Souza Carvalho, morto em 2018. Carlos recebeu R$ 10 mil pelo crime, enquanto João Paulo teria ficado com R$ 5 mil.
Com a prisão desta segunda-feira, todos os envolvidos no caso estão sob custódia da Justiça.

