Resíduos industriais são jogados em área preservação em Birigui

A Secretaria de Meio Ambiente confirmou o descarte indevido de resíduos industriais em uma Área de Preservação Permanente (APP) situada na avenida João Agostinho Rossi, próximo à esquina com a rua Marco Botteon, em Birigui. O ponto abriga uma nascente e o curso d’água do Córrego do Matadouro, ambos protegidos por legislação ambiental.

A ação foi descoberta após uma denúncia anônima, atendida pela Guarda Civil Municipal. No local, os agentes constataram grande volume de materiais como espuma, PU e contraforte, produtos típicos do setor calçadista.

Durante a vistoria, os fiscais encontraram notas fiscais entre os resíduos, o que possibilitou identificar uma das empresas responsáveis. A firma foi contatada e recebeu notificação para providenciar a retirada imediata do material.