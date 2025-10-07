Resíduos industriais são jogados em área preservação em Birigui

A Secretaria de Meio Ambiente confirmou o descarte indevido de resíduos industriais em uma Área de Preservação Permanente (APP) situada na avenida João Agostinho Rossi, próximo à esquina com a rua Marco Botteon, em Birigui. O ponto abriga uma nascente e o curso d’água do Córrego do Matadouro, ambos protegidos por legislação ambiental.
A ação foi descoberta após uma denúncia anônima, atendida pela Guarda Civil Municipal. No local, os agentes constataram grande volume de materiais como espuma, PU e contraforte, produtos típicos do setor calçadista.
Durante a vistoria, os fiscais encontraram notas fiscais entre os resíduos, o que possibilitou identificar uma das empresas responsáveis. A firma foi contatada e recebeu notificação para providenciar a retirada imediata do material.
Entretanto, nem todos os sacos tinham identificação, o que levanta a hipótese de que outras fábricas ou pessoas também possam ter contribuído com o descarte irregular. Como os resíduos já estavam depositados no momento da inspeção, não houve flagrante.
A administração municipal reforça que o lançamento de resíduos industriais em áreas proibidas constitui crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998, que estabelece punições para condutas que causem danos ao meio ambiente.
A Secretaria de Meio Ambiente informou ainda que as fiscalizações continuarão sendo realizadas com o apoio da Guarda Civil Municipal. Denúncias sobre práticas irregulares podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153.
O município reforça a importância da colaboração da população e das empresas locais para garantir a preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental.
