Colisão entre van escolar e carro mata duas pessoas e fere 12

Um grave acidente na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461) deixou duas pessoas mortas e 12 feridas no início da madrugada desta terça-feira, 7, no km 61+600, próximo ao trevo de entrada de Turiúba, a cerca de 65 km de Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão envolveu um VW Gol com placas de Guararapes e uma van da Prefeitura de Turiúba que transportava universitários de Araçatuba. No Gol estavam Fábio Rodrigo da Silva, 41 anos, e a passageira Dayane Coelho Nepomucena, 19 anos.

De acordo com informações preliminares, o Gol seguia no sentido Buritama e teria tentado uma ultrapassagem quando colidiu de frente com a van conduzida por um servidor público de 41 anos. A van transportava 11 estudantes que retornavam das aulas.