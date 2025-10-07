Colisão entre van escolar e carro mata duas pessoas e fere 12

Um grave acidente na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461) deixou duas pessoas mortas e 12 feridas no início da madrugada desta terça-feira, 7, no km 61+600, próximo ao trevo de entrada de Turiúba, a cerca de 65 km de Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão envolveu um VW Gol com placas de Guararapes e uma van da Prefeitura de Turiúba que transportava universitários de Araçatuba. No Gol estavam Fábio Rodrigo da Silva, 41 anos, e a passageira Dayane Coelho Nepomucena, 19 anos.
De acordo com informações preliminares, o Gol seguia no sentido Buritama e teria tentado uma ultrapassagem quando colidiu de frente com a van conduzida por um servidor público de 41 anos. A van transportava 11 estudantes que retornavam das aulas.
Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam os feridos para o Pronto-Socorro de Buritama, Santa Casa e Unimed de Araçatuba. O local foi isolado para os trabalhos da perícia, que recolheu documentos, celulares danificados e R$ 140 em dinheiro.
Fábio e Dayane ficaram presos às ferragens e, mesmo socorridos, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. A Polícia Civil instaurará inquérito para investigar as causas do acidente.
