Homem morre afogado na Prainha de Araçatuba nesta 2ª feira

Osvaldo Reis Aruca, conhecido popularmente como “Tica”, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (6) na Prainha Municipal de Araçatuba. A médica do SAMU confirmou o óbito ainda no local, após várias tentativas de reanimação sem sucesso.

Segundo a administradora da Prainha, Karina Pereira, Osvaldo chegou ao local já em estado de embriaguez, acompanhado de duas mulheres. Uma delas, também alcoolizada, tentou sair dirigindo o carro da vítima, mas foi impedida pelos responsáveis até a chegada de familiares.

Karina relatou que funcionários e o bombeiro civil alertaram a vítima diversas vezes para não pular do píer, espaço destinado exclusivamente ao embarque e desembarque de embarcações. Mesmo assim, ele desconsiderou os avisos, entrou na água e desapareceu em seguida.