Homem morre afogado na Prainha de Araçatuba nesta 2ª feira

Osvaldo Reis Aruca, conhecido popularmente como “Tica”, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (6) na Prainha Municipal de Araçatuba. A médica do SAMU confirmou o óbito ainda no local, após várias tentativas de reanimação sem sucesso.
Segundo a administradora da Prainha, Karina Pereira, Osvaldo chegou ao local já em estado de embriaguez, acompanhado de duas mulheres. Uma delas, também alcoolizada, tentou sair dirigindo o carro da vítima, mas foi impedida pelos responsáveis até a chegada de familiares.
Karina relatou que funcionários e o bombeiro civil alertaram a vítima diversas vezes para não pular do píer, espaço destinado exclusivamente ao embarque e desembarque de embarcações. Mesmo assim, ele desconsiderou os avisos, entrou na água e desapareceu em seguida.
O corpo foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do bombeiro civil e de funcionários da Prainha.
“Infelizmente, apesar de todos os alertas, ele não respeitou as orientações de segurança. O resultado é uma tragédia que poderia ter sido evitada”, lamentou Karina Pereira.
Ela também reforçou o apelo aos frequentadores: “A Prainha é um espaço de lazer e convivência familiar. Se as regras continuarem sendo ignoradas, corremos o risco de bloqueios e restrições mais severas, prejudicando a todos.”
No domingo (5), um jovem já havia sido resgatado após sofrer câimbra ao pular do mesmo píer. Ele sobreviveu graças à ação rápida do bombeiro civil e de funcionários, evidenciando os riscos da prática proibida.
