Homem morre após choque elétrico e queda em Araçatuba

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (6), em Araçatuba, após sofrer um choque elétrico e cair. Ele foi socorrido pelos colegas de trabalho e levado ao Pronto-socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações não oficiais indicam que a vítima trabalhava com instalação de internet no momento do acidente. Ele teria recebido a descarga elétrica enquanto realizava um serviço, caído em seguida e sofrido ferimentos graves no pescoço.

As circunstâncias exatas do ocorrido ainda estão sendo apuradas.