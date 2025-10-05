Vanessa Scheel: sobrevivente ou homicida? O caso poderá ir a júri

Entre a vida e a morte, Vanessa Lemos Soares Scheel tomou uma decisão que mudaria seu destino. Após mais de dez anos de agressões e ameaças do marido, a mulher de 41 anos é hoje ré por homicídio qualificado e está presa na Penitenciária de Tupi Paulista (SP). A Justiça decidirá, no próximo dia 29 de outubro, se ela será levada a júri popular em Araçatuba.

Uma noite que rompeu um ciclo de violência

Segundo o boletim de ocorrência, em 21 de agosto, Vanessa foi agredida e ameaçada pelo marido, Dirceu. À noite, ele teria deixado um revólver calibre 38 sobre o balcão e se sentado diante da residência. Foi nesse momento que Vanessa pegou a arma e disparou contra a cabeça dele, atingindo a têmpora. Dirceu morreu no local.

Após a prisão, ela afirmou à polícia: “Não me agredia mais”, sugerindo que o ato foi um limite diante de anos de violência doméstica.

Defesa pública: ‘Vanessa é uma sobrevivente’