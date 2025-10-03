03 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
INVESTIGAÇÃO

Gaeco investiga possível contaminação por metanol em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem de 18 anos está internada com sintomas de intoxicação após consumir bebida supostamente adulterada; força-tarefa faz fiscalização.
Jovem de 18 anos está internada com sintomas de intoxicação após consumir bebida supostamente adulterada; força-tarefa faz fiscalização.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), instaurou um Procedimento Investigatório Criminal para apurar a ocorrência de possível contaminação por metanol em bebidas alcoólicas comercializadas em Araçatuba (SP).

A medida foi tomada após a internação hospitalar de uma jovem de 18 anos que apresentou sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Ele teria consumido bebidas supostamente adulteradas ou falsificadas.

Diante da gravidade do caso, foi montada uma força-tarefa conjunta envolvendo a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária Municipal e o próprio Gaeco. As equipes estão realizando fiscalizações em estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de localizar e apreender produtos que possam representar risco à saúde da população.

Os promotores de Justiça Rodrigo Alves Gonçalves e João Paulo Santa Serra informaram que a investigação tramitará sob sigilo.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários