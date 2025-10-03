Gaeco investiga possível contaminação por metanol em Araçatuba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), instaurou um Procedimento Investigatório Criminal para apurar a ocorrência de possível contaminação por metanol em bebidas alcoólicas comercializadas em Araçatuba (SP).

A medida foi tomada após a internação hospitalar de uma jovem de 18 anos que apresentou sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Ele teria consumido bebidas supostamente adulteradas ou falsificadas.

Diante da gravidade do caso, foi montada uma força-tarefa conjunta envolvendo a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária Municipal e o próprio Gaeco. As equipes estão realizando fiscalizações em estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de localizar e apreender produtos que possam representar risco à saúde da população.