MP recusa acordo penal a José Firmino Grosso em Birigui

A 2ª Promotoria de Justiça de Birigui se manifestou pela impossibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao vereador José Fermino Grosso, no processo nº 1002160-41.2023.8.26.0077.

Em parecer datado de 30 de setembro de 2025, o promotor de Justiça Maurício Carlos Fagnani Zuanaze destacou que o réu não reúne as condições para ser beneficiado. Entre os fundamentos, o Ministério Público apontou a reincidência específica e a habitualidade na prática de infrações penais, ressaltando que tais circunstâncias afastam a viabilidade de medidas despenalizadoras, como o ANPP.

O documento oficial frisa que, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, casos que envolvem reincidência ou condutas reiteradas não comportam o benefício.