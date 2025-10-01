Réu vai a júri por homicídio brutal com mais de 100 facadas

Araçatuba se prepara para mais um julgamento marcado pela brutalidade dos fatos. Nesta quinta-feira (2), no Fórum da cidade, será realizado o júri popular de Diogo Junio Sobrinho, acusado de assassinar Dejair Félix da Silva com extrema violência em 9 de outubro de 2023. O caso será conduzido pelo juiz Carlos Gustavo e contará com a atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na residência da vítima, no Jardim Umuarama. Após uma discussão motivada por bebida alcoólica, o acusado teria iniciado uma sequência de agressões: primeiro, desferiu golpes com o cabo de um martelo; em seguida, utilizou uma faca, aplicando mais de uma centena de perfurações; e por fim golpeou a cabeça da vítima com um enxadão.

O laudo necroscópico aponta que Dejair sofreu cerca de 140 lesões, incluindo 13 ferimentos na cabeça, dois no pescoço, cinco no tórax e mais de 120 nas costas, que resultaram em perfuração pulmonar e ruptura do baço. A causa da morte foi politraumatismo e choque hipovolêmico.