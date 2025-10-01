Associação dos Idosos de Araçatuba celebra 4 anos com eventos

A Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete comemorou, na última terça-feira (30), quatro anos de fundação com um café da tarde festivo em Araçatuba. O encontro, realizado em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, reuniu dezenas de participantes em uma programação marcada por cultura, integração e homenagens.
A celebração contou com apresentação de sanfona, exposição de telas produzidas nas oficinas artísticas da instituição e atividades na Academia do Cérebro, espaço voltado ao estímulo da memória e do raciocínio por meio de exercícios específicos.
O presidente da entidade, Vinicius Sanchez, destacou o simbolismo da data:
“Comemoramos o aniversário da Associação e, ao mesmo tempo, o Dia da Pessoa Idosa, reafirmando nosso compromisso com a dignidade e o respeito a quem tanto já contribuiu para a sociedade.”
Entre os projetos oferecidos pela Associação estão oficinas de artesanato, grupos de apoio a famílias de pessoas com Alzheimer, aulas de ginástica e pilates, além de atividades culturais e de socialização.
A entidade está localizada na Rua Raposo de Melo, 194, no bairro Dona Amélia, e mantém contato pelo WhatsApp (18) 99661-0060. Contribuições podem ser feitas via PIX, pela chave CNPJ: 53.633.813/0001-85.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.