Associação dos Idosos de Araçatuba celebra 4 anos com eventos

A Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete comemorou, na última terça-feira (30), quatro anos de fundação com um café da tarde festivo em Araçatuba. O encontro, realizado em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, reuniu dezenas de participantes em uma programação marcada por cultura, integração e homenagens.

A celebração contou com apresentação de sanfona, exposição de telas produzidas nas oficinas artísticas da instituição e atividades na Academia do Cérebro, espaço voltado ao estímulo da memória e do raciocínio por meio de exercícios específicos.

O presidente da entidade, Vinicius Sanchez, destacou o simbolismo da data:

“Comemoramos o aniversário da Associação e, ao mesmo tempo, o Dia da Pessoa Idosa, reafirmando nosso compromisso com a dignidade e o respeito a quem tanto já contribuiu para a sociedade.”