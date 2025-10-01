Homem é preso por tráfico de drogas em Buritama

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 1º, durante uma ação policial que resultou na apreensão de drogas e materiais utilizados para comércio ilícito no Bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em uma residência na rua Guilherme Guerbas. No local, a equipe foi recebida pelo suspeito, que afirmou não residir ali, mas revelou possuir drogas e indicou onde estavam armazenadas.

Durante vistoria, os policiais encontraram 11 porções de maconha, 10 porções de crack, uma balança de precisão e um prato de vidro com resquícios de drogas. Questionado, o homem negou o tráfico, alegando ser apenas usuário.