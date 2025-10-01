PM evita tragédia e salva bebê de 2 meses engasgado em Guararapes

Um caso de emergência mobilizou a Polícia Militar de Guararapes na noite dessa terça-feira, 30. Um bebê de apenas 2 meses sofreu um engasgo e foi socorrido a tempo por policiais que realizaram a manobra de desobstrução das vias respiratórias, devolvendo a respiração normal da criança.

Segundo informações, a mãe, Adriana, entrou em desespero ao perceber que a filha, Issés Valentina, havia parado de respirar. Sem tempo a perder, correu até a Base da PM da cidade, onde pediu socorro imediato. Os militares rapidamente aplicaram a técnica adequada e conseguiram estabilizar o quadro.

Após a intervenção, mãe e bebê foram levadas para a Santa Casa de Guararapes. A equipe médica confirmou que a criança estava fora de risco e liberou as duas em segurança após acompanhamento.