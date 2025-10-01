Araçatuba alerta sobre metanol em bebidas e mantém fiscalização

Embora a Polícia Civil investigue casos de intoxicação por metanol em cidades do interior e na capital paulista, a Vigilância Sanitária de Araçatuba confirmou que, até o momento, não há registros de ocorrências locais. O órgão garante que as fiscalizações seguem de forma rotineira e que nenhum estabelecimento da cidade foi autuado ou interditado por comercializar bebidas adulteradas.
De acordo com a Vigilância Sanitária, as inspeções em Araçatuba incluem a checagem de rótulos, notas fiscais e condições de armazenamento em pontos de venda de alimentos e bebidas. O objetivo é identificar possíveis adulterações antes que cheguem ao consumidor.
As investigações da Polícia Civil, conduzidas pela Divisão de Infrações contra a Saúde Pública (DPPC), já resultaram na apreensão de mais de 17,7 mil bebidas em operações realizadas em Americana e em outros municípios, como Itu, São Bernardo do Campo e Itapecerica da Serra. O material está em análise para confirmar a presença de metanol.
Fique de olho
Apesar de não haver casos em Araçatuba, a Vigilância Sanitária orienta a população a ficar atenta a sinais de fraude, como preços muito abaixo do mercado, lacres violados, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e rótulos sem lote ou validade.
A Prefeitura reforça que qualquer sintoma após ingestão de bebida suspeita - tontura, náusea, vômito ou visão turva - deve ser motivo para buscar imediatamente atendimento médico. O município mantém monitoramento conjunto com a Vigilância Epidemiológica, por meio do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), para garantir rápida identificação de possíveis ocorrências.
O alerta evidencia a importância de adquirir bebidas apenas em locais confiáveis e de verificar sempre os rótulos, reduzindo os riscos à saúde e prevenindo complicações graves ligadas ao consumo de metanol.
