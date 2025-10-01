01 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PERIGO

Araçatuba alerta sobre metanol em bebidas e mantém fiscalização

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Vigilância Sanitária orienta população sobre riscos do consumo de bebidas adulteradas
Vigilância Sanitária orienta população sobre riscos do consumo de bebidas adulteradas

Embora a Polícia Civil investigue casos de intoxicação por metanol em cidades do interior e na capital paulista, a Vigilância Sanitária de Araçatuba confirmou que, até o momento, não há registros de ocorrências locais. O órgão garante que as fiscalizações seguem de forma rotineira e que nenhum estabelecimento da cidade foi autuado ou interditado por comercializar bebidas adulteradas.

De acordo com a Vigilância Sanitária, as inspeções em Araçatuba incluem a checagem de rótulos, notas fiscais e condições de armazenamento em pontos de venda de alimentos e bebidas. O objetivo é identificar possíveis adulterações antes que cheguem ao consumidor.

As investigações da Polícia Civil, conduzidas pela Divisão de Infrações contra a Saúde Pública (DPPC), já resultaram na apreensão de mais de 17,7 mil bebidas em operações realizadas em Americana e em outros municípios, como Itu, São Bernardo do Campo e Itapecerica da Serra. O material está em análise para confirmar a presença de metanol.

Fique de olho

Apesar de não haver casos em Araçatuba, a Vigilância Sanitária orienta a população a ficar atenta a sinais de fraude, como preços muito abaixo do mercado, lacres violados, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e rótulos sem lote ou validade.

A Prefeitura reforça que qualquer sintoma após ingestão de bebida suspeita - tontura, náusea, vômito ou visão turva - deve ser motivo para buscar imediatamente atendimento médico. O município mantém monitoramento conjunto com a Vigilância Epidemiológica, por meio do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), para garantir rápida identificação de possíveis ocorrências.

O alerta evidencia a importância de adquirir bebidas apenas em locais confiáveis e de verificar sempre os rótulos, reduzindo os riscos à saúde e prevenindo complicações graves ligadas ao consumo de metanol.

Leia mais:
Polícia detém 2 pessoas e fecha fábrica de bebidas em Americana

PF investiga elo de intoxicação por metanol com crime organizado

SP tem 5 mortes por metanol, e Tarcísio monta gabinete de crise


Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários