Araçatuba alerta sobre metanol em bebidas e mantém fiscalização

Embora a Polícia Civil investigue casos de intoxicação por metanol em cidades do interior e na capital paulista, a Vigilância Sanitária de Araçatuba confirmou que, até o momento, não há registros de ocorrências locais. O órgão garante que as fiscalizações seguem de forma rotineira e que nenhum estabelecimento da cidade foi autuado ou interditado por comercializar bebidas adulteradas.

De acordo com a Vigilância Sanitária, as inspeções em Araçatuba incluem a checagem de rótulos, notas fiscais e condições de armazenamento em pontos de venda de alimentos e bebidas. O objetivo é identificar possíveis adulterações antes que cheguem ao consumidor.

As investigações da Polícia Civil, conduzidas pela Divisão de Infrações contra a Saúde Pública (DPPC), já resultaram na apreensão de mais de 17,7 mil bebidas em operações realizadas em Americana e em outros municípios, como Itu, São Bernardo do Campo e Itapecerica da Serra. O material está em análise para confirmar a presença de metanol.

Fique de olho