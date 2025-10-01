Café Empresarial em Birigui destaca energia limpa e inovação

O 3º Café Empresarial reuniu autoridades, empresários e prefeitos da região em torno de um tema central: energia como motor do desenvolvimento sustentável. Promovido pela Prefeitura de Birigui, com apoio do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário) e da Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui), o encontro nessa terça-feira, 30, lotou o espaço do Sinbi.
Com pouco mais de 120 mil habitantes, Birigui vem se destacando como referência estadual em inovação e sustentabilidade. Exemplo disso é a aprovação do CCD (Centro de Ciência para o Desenvolvimento), voltado à transição energética, financiado pela Fapesp, com investimento de R$ 10 milhões ao longo de cinco anos. O projeto será desenvolvido em parceria com a Escola Politécnica da USP e deve posicionar a cidade como polo de excelência em pesquisas aplicadas.
Outro anúncio de peso foi a possibilidade de ampliação do ramal de gás natural que hoje atende Araçatuba, com extensão até Birigui. Segundo representantes da Necta, distribuidora responsável pelo serviço, a expansão poderá ganhar viabilidade com a construção do Hospital Estadual da Alta Noroeste e a instalação de uma usina termoelétrica no município.
O setor privado também marcou presença nas discussões. O diretor da ITB Transformadores, Danilo Iwamoto, revelou que a companhia pretende abrir seus laboratórios para pesquisas em eficiência energética, reforçando o papel da indústria local na transição para uma economia mais limpa.
Já o CEO do GrupoJá, Carlos Braga, anunciou que o novo centro de distribuição instalado às margens da Marechal Rondon já está em operação, gerando empregos diretos mesmo antes da inauguração oficial em dezembro.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Birigui, Carlos Farias, destacou que a pauta energética dá um novo sentido ao crescimento da cidade. “Estamos diante de um divisor de águas. Energia limpa e inovação não são mais opções, mas exigências de um novo tempo. Birigui está se preparando para ser protagonista nesse cenário”, afirmou.
O prefeito de Coroados, Chéco (PDT), também fez questão de marcar presença no evento. “Coroados tem buscado se integrar em cada discussão de desenvolvimento regional. O futuro que desenhamos não é isolado, ele depende de parcerias como esta. Eventos como o Café Empresarial mostram que estamos prontos para dar passos maiores”, declarou.
Na mesma linha, o prefeito de Brejo Alegre, Rafael do Vavá (PSD), destacou o potencial de união. “O que vemos aqui é a prova de que pequenos municípios também podem pensar grande quando atuam juntos. Brejo Alegre e Coroados querem ser parte dessa rede de oportunidades que Birigui está ajudando a consolidar”, reforçou.
O assessor da Fapesp, Milton Flávio Lautenschlager, destacou o impacto do novo centro de pesquisas. “Esse projeto vai colocar Birigui em outro patamar. Estamos falando de unir ciência, inovação e sustentabilidade para enfrentar os desafios da transição energética. É um passo fundamental para o futuro do Brasil”, avaliou.
Segundo Farias, o Café Empresarial passa a ser mais do que um evento pontual. “Estamos construindo uma agenda permanente para pensar a região. A energia é apenas a primeira de muitas chaves que vão destravar o desenvolvimento local”, concluiu.
