Café Empresarial em Birigui destaca energia limpa e inovação

O 3º Café Empresarial reuniu autoridades, empresários e prefeitos da região em torno de um tema central: energia como motor do desenvolvimento sustentável. Promovido pela Prefeitura de Birigui, com apoio do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário) e da Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui), o encontro nessa terça-feira, 30, lotou o espaço do Sinbi.

Com pouco mais de 120 mil habitantes, Birigui vem se destacando como referência estadual em inovação e sustentabilidade. Exemplo disso é a aprovação do CCD (Centro de Ciência para o Desenvolvimento), voltado à transição energética, financiado pela Fapesp, com investimento de R$ 10 milhões ao longo de cinco anos. O projeto será desenvolvido em parceria com a Escola Politécnica da USP e deve posicionar a cidade como polo de excelência em pesquisas aplicadas.

Outro anúncio de peso foi a possibilidade de ampliação do ramal de gás natural que hoje atende Araçatuba, com extensão até Birigui. Segundo representantes da Necta, distribuidora responsável pelo serviço, a expansão poderá ganhar viabilidade com a construção do Hospital Estadual da Alta Noroeste e a instalação de uma usina termoelétrica no município.