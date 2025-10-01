Fiscalização encontra retirada irregular de árvores em Araçatuba

Uma fiscalização realizada pela Prefeitura de Araçatuba em setembro revelou que um em cada dez imóveis vistoriados retirou árvores das calçadas logo após a emissão do “habite-se”, documento que autoriza a conclusão das obras. A prática contraria a legislação municipal que exige ao menos uma árvore por residência.
No total, foram inspecionados 1.081 imóveis em diferentes regiões da cidade. Em 114 deles (10,5%), foi constatada a ausência ou retirada da árvore obrigatória. Se o índice se repetisse em todo o município, a estimativa seria de perda de cerca de 12 mil árvores.
As situações mais críticas foram identificadas na região central, em ruas como Marcílio Dias, Duque de Caxias e do Fico, além de bairros novos, como Sylvio José Venturolli e Vida Nova, e condomínios fechados.
A legislação prevê multa de R$ 452,77 para quem remove árvores sem autorização, além da possibilidade de responder por crime ambiental.
O município estima que o déficit arbóreo atual seja de 100 mil unidades. A meta da administração é plantar 20 mil árvores até o fim de 2025 e chegar a 100 mil até 2028, número que só será alcançado com o engajamento da população.
A retirada das árvores das calçadas agrava o problema das ilhas de calor urbanos, já que a ausência de sombra aumenta a temperatura em vias e residências. Sem a cobertura vegetal, o asfalto e o concreto absorvem mais calor durante o dia e liberam lentamente à noite, deixando o clima mais abafado e desconfortável para a população.
Além disso, a redução da arborização compromete o equilíbrio ambiental, afetando a qualidade do ar e a biodiversidade. Árvores são fundamentais para absorver dióxido de carbono, liberar oxigênio, reduzir a poluição e oferecer abrigo a aves e insetos. Quando removidas, a cidade perde não apenas em beleza paisagística, mas em qualidade de vida e sustentabilidade.
