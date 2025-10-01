Fiscalização encontra retirada irregular de árvores em Araçatuba

Uma fiscalização realizada pela Prefeitura de Araçatuba em setembro revelou que um em cada dez imóveis vistoriados retirou árvores das calçadas logo após a emissão do “habite-se”, documento que autoriza a conclusão das obras. A prática contraria a legislação municipal que exige ao menos uma árvore por residência.

No total, foram inspecionados 1.081 imóveis em diferentes regiões da cidade. Em 114 deles (10,5%), foi constatada a ausência ou retirada da árvore obrigatória. Se o índice se repetisse em todo o município, a estimativa seria de perda de cerca de 12 mil árvores.

As situações mais críticas foram identificadas na região central, em ruas como Marcílio Dias, Duque de Caxias e do Fico, além de bairros novos, como Sylvio José Venturolli e Vida Nova, e condomínios fechados.