MP arquiva denúncia contra secretário de Saúde de Araçatuba

O Ministério Público de Araçatuba arquivou a denúncia que questionava a atuação do secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, por suposta improbidade administrativa. A decisão concluiu que, embora tenha havido irregularidade, não houve dolo, ou seja, intenção de cometer ato ilícito.

A apuração teve início a partir de uma representação apresentada por quatro vereadores de Araçatuba - Edna Flor (Podemos), Gilberto Batata Mantovani (PSD), Ícaro Morales (Cidadania) e Luis Boatto (Solidariedade) - e pelo ex-vereador Marcelo Martin Andorfato. Eles alegaram que o secretário descumpriu o regime de dedicação exclusiva previsto na Lei Orgânica do Município ao atuar como perito judicial em processos de outras Comarcas durante o expediente.

A denúncia se apoiou no artigo 71, parágrafo 2º, da Lei Orgânica de Araçatuba, que restringe secretários municipais ao exercício exclusivo do cargo, com exceção para atividades docentes, desde que sem sobreposição de horários. Os vereadores chegaram a questionar a Prefeitura em requerimento sobre o controle desse dispositivo.