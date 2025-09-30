Ginastas de Araçatuba ficam entre as melhores do Estado

A equipe de ginástica artística de Araçatuba esteve presente na 13ª Copa de Ginástica Artística, realizada no último fim de semana em São João da Boa Vista. O evento contou com a participação de 79 equipes representando clubes e prefeituras de várias cidades do Estado.

As disputas aconteceram em dois dias. No sábado, 27, competiram as ginastas das categorias C (8 a 10 anos) e B (10 a 13 anos). Já no domingo, 28, entraram em ação as atletas da categoria A (12 a 16 anos).

Ao todo, 14 ginastas representaram Araçatuba. Pela equipe C, participaram Giovanna Félix, Sofia Lima, Heloísa Silva e Livia Gimenes. Na equipe B, estiveram Eduarda Tomé, Ana Luiza, Sofhia Pereira, Lara Assunção e Antônia Zanardelli. A equipe A foi formada por Maria Júlia Batista, Alice Scatena, Sarah Renata, Yasmin Pestana e Lorena Batista.