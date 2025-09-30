30 de setembro de 2025
DESTAQUE

Ginastas de Araçatuba ficam entre as melhores do Estado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Competição em São João da Boa Vista reuniu 79 equipes de todo o Estado de São Paulo
Competição em São João da Boa Vista reuniu 79 equipes de todo o Estado de São Paulo

A equipe de ginástica artística de Araçatuba esteve presente na 13ª Copa de Ginástica Artística, realizada no último fim de semana em São João da Boa Vista. O evento contou com a participação de 79 equipes representando clubes e prefeituras de várias cidades do Estado.

As disputas aconteceram em dois dias. No sábado, 27, competiram as ginastas das categorias C (8 a 10 anos) e B (10 a 13 anos). Já no domingo, 28, entraram em ação as atletas da categoria A (12 a 16 anos).

Ao todo, 14 ginastas representaram Araçatuba. Pela equipe C, participaram Giovanna Félix, Sofia Lima, Heloísa Silva e Livia Gimenes. Na equipe B, estiveram Eduarda Tomé, Ana Luiza, Sofhia Pereira, Lara Assunção e Antônia Zanardelli. A equipe A foi formada por Maria Júlia Batista, Alice Scatena, Sarah Renata, Yasmin Pestana e Lorena Batista.

Nos resultados individuais, destaque para Eduarda Tomé, que ficou em 21º lugar na paralela assimétrica, entre 125 competidoras, além da 34ª colocação no geral entre 145 atletas. Já Livia Gimenes conquistou a 28ª posição em sua categoria.

