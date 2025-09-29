29 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ESPORTE

Vôlei infantil de Araçatuba conquista vaga na final da Liga AMAR

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Time do projeto “Vem Pro Vôlei” garante lugar na Série Prata após vitórias em Cafelândia
Time do projeto “Vem Pro Vôlei” garante lugar na Série Prata após vitórias em Cafelândia

Araçatuba brilhou no Festival da Liga AMAR Vôlei, realizado sábado (27) no Ginásio de Esportes Kaikan, em Cafelândia (SP).

A equipe infantil feminina do projeto municipal “Vem Pro Vôlei”, comandada pelo técnico Belmiro Costa, venceu Avanhandava por 2 sets a 0 e superou o Luso Bauru por 2 a 1 em uma partida acirrada.

Com os resultados, o time assegurou vaga na Série Prata da Liga AMAR, que acontecerá em 2 de novembro, em local a ser divulgado. O desempenho reforça a tradição do voleibol feminino em Araçatuba e o trabalho consistente na formação de atletas de base.

Criada pela Associação Marechal Rondon, a Liga AMAR percorre cidades da região desde abril, incentivando a prática esportiva e revelando jovens talentos para o vôlei paulista.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários