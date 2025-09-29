Vôlei infantil de Araçatuba conquista vaga na final da Liga AMAR

Araçatuba brilhou no Festival da Liga AMAR Vôlei, realizado sábado (27) no Ginásio de Esportes Kaikan, em Cafelândia (SP).

A equipe infantil feminina do projeto municipal “Vem Pro Vôlei”, comandada pelo técnico Belmiro Costa, venceu Avanhandava por 2 sets a 0 e superou o Luso Bauru por 2 a 1 em uma partida acirrada.

Com os resultados, o time assegurou vaga na Série Prata da Liga AMAR, que acontecerá em 2 de novembro, em local a ser divulgado. O desempenho reforça a tradição do voleibol feminino em Araçatuba e o trabalho consistente na formação de atletas de base.