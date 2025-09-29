Produtos perigosos: operação em Penápolis aponta 29 infrações

O policiamento rodoviário intensificou, na manhã desta segunda-feira (29), a fiscalização de caminhões e carretas que transportam produtos perigosos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis.

A Operação Impacto – Produto Perigoso foi conduzido pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária no km 484+700, entre 7h30 e 10h30.

Durante a blitz, os agentes conferiram documentos obrigatórios, uso de equipamentos de proteção individual, kit de emergência, além das condições mecânicas e de conservação dos veículos.