Produtos perigosos: operação em Penápolis aponta 29 infrações

O policiamento rodoviário intensificou, na manhã desta segunda-feira (29), a fiscalização de caminhões e carretas que transportam produtos perigosos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis.
A Operação Impacto – Produto Perigoso foi conduzido pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária no km 484+700, entre 7h30 e 10h30.
Durante a blitz, os agentes conferiram documentos obrigatórios, uso de equipamentos de proteção individual, kit de emergência, além das condições mecânicas e de conservação dos veículos.
Ao final, foram registradas 29 infrações específicas do Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, reforçando a necessidade de rigor no cumprimento das normas para evitar acidentes e proteger o meio ambiente.
