Andradina: homem morre após explosão de compressor em oficina

O mecânico Ronaldo Miguel Silva, 55 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 29, após um acidente de trabalho em uma oficina localizada na rua Corumbá, em Andradina. Segundo testemunhas e apuração da reportagem, ele realizava a manutenção de um veículo quando o compressor de ar-condicionado que manuseava explodiu, atingindo seu rosto e causando ferimentos graves em um dos olhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Ronaldo foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), para exames e posteriormente será liberado para os familiares realizar velório e sepultamento.