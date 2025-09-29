Andradina: homem morre após explosão de compressor em oficina

O mecânico Ronaldo Miguel Silva, 55 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 29, após um acidente de trabalho em uma oficina localizada na rua Corumbá, em Andradina. Segundo testemunhas e apuração da reportagem, ele realizava a manutenção de um veículo quando o compressor de ar-condicionado que manuseava explodiu, atingindo seu rosto e causando ferimentos graves em um dos olhos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Ronaldo foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), para exames e posteriormente será liberado para os familiares realizar velório e sepultamento.
A oficina foi preservada pela polícia e passou por perícia técnica. O laudo, que deve ser divulgado em até 30 dias, auxiliará nas investigações sobre as causas do acidente.
Ronaldo era conhecido na região por sua experiência profissional. Até o momento, não há informações sobre velório ou sepultamento.
