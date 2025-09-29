Incorporadora fechará 2025 com mais de R$ 430 mi de investimentos

A Ferreira, empresa estabelecida há mais de 28 anos na região de Araçatuba, deve superar os R$ 430 milhões em lançamentos até o fim de 2025, com projetos em Araçatuba e Penápolis. Entre eles estão o Ferreira Hub, a segunda etapa do Central Park Towers e o Ferreira Liv.

Em Araçatuba, a empresa anunciou mais um empreendimento de grande porte. O Ferreira Hub, um complexo multiuso com investimento de R$ 150 milhões. Localizado no início da Rua Luiz Pereira Barreto, terá 25 mil m², incluindo mall, edifício comercial e residencial de compactos de alto padrão.

O diferencial é o conceito misto, inédito na região, que une moradia, hospitalidade, salas comerciais, gastronomia, mall e serviços.

Segundo a incorporadora, o projeto busca atender o déficit hoteleiro de Araçatuba, especialmente em eventos, turismo de negócios e saúde, além de oferecer “modelo de locação Shot Stay“ com baixo custo de condomínio e rentabilidade garantida para investidores.

Ainda na cidade, a segunda etapa do Central Park Towers, lançada em junho com aporte adicional de R$ 150 milhões, reforça o segmento de alto padrão.

O empreendimento, localizado no Jardim Nova Iorque, atrás do New York Tower, segue o conceito de home resort. São mais de 10 mil m² com 36 itens de lazer e serviços, como piscina semiolímpica com ilha, spa, sauna, pet care e espaço pet.

Os apartamentos variam de 90 m² a 220 m², com 2 a 4 suítes e lavabo. O projeto se destaca pela sustentabilidade: certificação Green Building, energia solar para áreas comuns e reaproveitamento de água dos ar-condicionado. A primeira torre já está na fase final.

A taxa de conversão impressiona: 90% dos visitantes do decorado fecham negócio, o que evidencia a qualidade do produto e a força do mercado local.

Também em Araçatuba, o Ferreira Downtown, lançado em julho de 2024, está praticamente esgotado, restam apenas dez unidades. Localizado na Rua Paul Harris, atrás da ConstruArt, o empreendimento reúne apartamentos studios de alto padrão, com entrega prevista para dezembro de 2027. Inspirado no Uptown, que gera renda de R$ 5 a 7 mil/mês via Airbnb, o projeto aposta no potencial de locação de curto e longo prazo.

Penápolis

Em Penápolis, o destaque é o Ferreira Liv, lançado em 23 de agosto já com mais de 60% das unidades vendidas. São apartamentos compactos de 33 m² a 72 m², mas com padrão elevado e diversas opções de lazer e serviços: academia, piscina, minimercado, espaço pet, lavanderia e bicicletário.

A soma do Ferreira Hub e da segunda etapa do Central Park Towers já perfaz R$ 300 milhões apenas em Araçatuba. Acrescentando o Ferreira Liv, o Ferreira Downtown a cifra deve ultrapassar R$ 430 milhões até o fim de 2025.

Os investimentos da Ferreira impactam diretamente a construção civil e a economia local, movimentando empregos e fornecedores. O mercado imobiliário regional observa com atenção: empreendimentos de alto padrão com soluções sustentáveis e novos modelos de moradia têm atraído não apenas moradores locais, mas também investidores de fora.