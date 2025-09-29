Projeto Futsal em Movimento oferece vagas gratuitas em Birigui

O Projeto Futsal em Movimento, promovido pelo Centro de Apoio Professor Reynaldo Gianecchini, está com inscrições abertas para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos em Birigui. A iniciativa, que conta com apoio do Ministério do Esporte e patrocínio da ITB Equipamentos Elétricos, oferece aulas de futsal de forma gratuita, estimulando esporte, saúde e cidadania.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro de 2025, presencialmente no Centro de Apoio Professor Reynaldo Gianecchini, localizado no Bairro Colinas, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Também é possível se inscrever online pelo WhatsApp: +55 18 99650-5019 (somente mensagens).

O projeto é aberto para meninos e meninas, com ou sem experiência no esporte, e busca promover integração, disciplina e desenvolvimento físico por meio do futsal.