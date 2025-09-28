Região de Araçatuba passa a pagar tarifa extra na conta de luz

Os consumidores da região de Araçatuba terão a conta de luz com bandeira tarifária vermelha patamar 1 a partir de outubro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na prática, isso significa que ainda haverá cobrança extra, mas em valor menor do que no mês de setembro, quando vigorava a bandeira vermelha nível 2. Agora, a tarifa adicional passa a ser de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, contra os R$ 7,87 cobrados anteriormente.

O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia no país. Quando as condições são desfavoráveis, como em períodos de pouca chuva e necessidade de acionar usinas termelétricas, as bandeiras amarela ou vermelha entram em vigor, elevando a tarifa.