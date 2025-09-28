Região de Araçatuba passa a pagar tarifa extra na conta de luz

Os consumidores da região de Araçatuba terão a conta de luz com bandeira tarifária vermelha patamar 1 a partir de outubro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Na prática, isso significa que ainda haverá cobrança extra, mas em valor menor do que no mês de setembro, quando vigorava a bandeira vermelha nível 2. Agora, a tarifa adicional passa a ser de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, contra os R$ 7,87 cobrados anteriormente.
O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia no país. Quando as condições são desfavoráveis, como em períodos de pouca chuva e necessidade de acionar usinas termelétricas, as bandeiras amarela ou vermelha entram em vigor, elevando a tarifa.
Segundo a Aneel, a conta de luz deve ter um reajuste médio de 6,3% em 2025, o que representa uma alta acima da inflação prevista para este ano, de 5,05%. O aumento é influenciado pelo orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fixado em R$ 49,2 bilhões para 2025 — R$ 8,6 bilhões acima do cálculo anterior.
Apesar da redução do patamar da bandeira em outubro, a Aneel reforça que os consumidores devem manter hábitos de economia de energia para evitar surpresas na fatura mensal.
