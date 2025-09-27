Santa Casa de Araçatuba celebra 10 anos de captação de órgãos

A Santa Casa de Araçatuba comemora neste sábado (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, os dez anos de atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Desde 2015, foram 356 órgãos efetivamente transplantados: 213 rins, 84 fígados, 17 corações, seis pulmões e seis pâncreas.
Somados aos tecidos, o total de captações chega a 566, incluindo 205 córneas, 56 válvulas cardíacas e ossos de sete doadores, capazes de beneficiar dezenas de pessoas ao longo de cinco anos.
O processo segue protocolo nacional de diagnóstico de morte encefálica, com exames clínicos, teste de apneia e comprovação por exames de imagem. A equipe, coordenada pelo médico Rafael Saad, conta com enfermeiros especializados e suporte da rede diagnóstica do hospital.
Graças a esse trabalho, a taxa de recusa familiar em Araçatuba é de 22%, bem inferior à média brasileira de 45%. Desde a criação da comissão, 152 famílias autorizaram a doação, impactando a vida de mais de 600 pacientes.
Enquanto isso, a fila nacional de transplantes ultrapassa 71 mil pessoas, das quais mais de 26 mil são paulistas, reforçando a importância de cada doação para salvar vidas.
