Santa Casa de Araçatuba celebra 10 anos de captação de órgãos

A Santa Casa de Araçatuba comemora neste sábado (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, os dez anos de atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Desde 2015, foram 356 órgãos efetivamente transplantados: 213 rins, 84 fígados, 17 corações, seis pulmões e seis pâncreas.

Somados aos tecidos, o total de captações chega a 566, incluindo 205 córneas, 56 válvulas cardíacas e ossos de sete doadores, capazes de beneficiar dezenas de pessoas ao longo de cinco anos.

O processo segue protocolo nacional de diagnóstico de morte encefálica, com exames clínicos, teste de apneia e comprovação por exames de imagem. A equipe, coordenada pelo médico Rafael Saad, conta com enfermeiros especializados e suporte da rede diagnóstica do hospital.