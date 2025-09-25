25 de setembro de 2025
CORTE IRREGULAR

Morador de Araçatuba derruba oito árvores e acaba multado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Polícia Ambiental
Durante a Operação Sentinelas do Tietê, a Polícia Ambiental aplicou multa de R$ 2,4 mil após flagrar a supressão de oito árvores nativas sem licença
Durante a Operação Sentinelas do Tietê, a Polícia Ambiental aplicou multa de R$ 2,4 mil após flagrar a supressão de oito árvores nativas sem licença

Um morador de Araçatuba recebeu multa de R$ 2.400, da Polícia Militar Ambiental, após ser flagrado derrubando oito árvores nativas sem a devida autorização. As espécies retiradas eram amendoim-do-bravo e leiteiro.

A irregularidade foi identificada nessa terça-feira, 23, durante a Operação “Sentinelas do Tietê”. Os agentes encontraram movimentação de terra nos fundos da propriedade e constataram a supressão das árvores.

Questionado, o proprietário admitiu não possuir licença ambiental para a atividade. Ele foi autuado, recebeu orientações sobre a legislação vigente e foi instruído a procurar o setor de Atendimento Ambiental.

