Morador de Araçatuba derruba oito árvores e acaba multado

Um morador de Araçatuba recebeu multa de R$ 2.400, da Polícia Militar Ambiental, após ser flagrado derrubando oito árvores nativas sem a devida autorização. As espécies retiradas eram amendoim-do-bravo e leiteiro.

A irregularidade foi identificada nessa terça-feira, 23, durante a Operação “Sentinelas do Tietê”. Os agentes encontraram movimentação de terra nos fundos da propriedade e constataram a supressão das árvores.

Questionado, o proprietário admitiu não possuir licença ambiental para a atividade. Ele foi autuado, recebeu orientações sobre a legislação vigente e foi instruído a procurar o setor de Atendimento Ambiental.