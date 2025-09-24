Acusado de esfaquear mulher e incendiar casa é julgado nesta 5ª

Nesta quinta-feira (25), às 9h, no Fórum de Araçatuba, acontece o julgamento de Adriano Reginaldo Simas, denunciado pelo Ministério Público por tentativa de feminicídio contra sua companheira e por incêndio em residência habitada. O caso será conduzido pelo Tribunal do Júri, com atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, e a sessão é aberta ao público.
De acordo com a denúncia, durante uma discussão em abril deste ano, o acusado teria golpeado a vítima no pescoço com uma faca. O documento afirma que “o homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu fugir e buscar ajuda, sendo rapidamente socorrida”.
Após a agressão, o réu se trancou em um quarto, espalhou líquido inflamável em móveis e ateou fogo. Policiais militares conseguiram entrar no imóvel, controlar as chamas e retirar o acusado ainda com vida, prendendo-o em flagrante.
A Justiça manteve a qualificadora de feminicídio, considerando que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar. “O caso deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, para deliberação integral dos fatos”, registrou a decisão.
O réu permanece preso preventivamente e será levado a julgamento pelo conselho de sentença nesta quinta-feira.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.