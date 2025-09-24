Acusado de esfaquear mulher e incendiar casa é julgado nesta 5ª

Nesta quinta-feira (25), às 9h, no Fórum de Araçatuba, acontece o julgamento de Adriano Reginaldo Simas, denunciado pelo Ministério Público por tentativa de feminicídio contra sua companheira e por incêndio em residência habitada. O caso será conduzido pelo Tribunal do Júri, com atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, e a sessão é aberta ao público.

De acordo com a denúncia, durante uma discussão em abril deste ano, o acusado teria golpeado a vítima no pescoço com uma faca. O documento afirma que “o homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu fugir e buscar ajuda, sendo rapidamente socorrida”.

Após a agressão, o réu se trancou em um quarto, espalhou líquido inflamável em móveis e ateou fogo. Policiais militares conseguiram entrar no imóvel, controlar as chamas e retirar o acusado ainda com vida, prendendo-o em flagrante.