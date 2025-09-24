25 de setembro de 2025
EM PENÁPOLIS

Empresário de Birigui é acusado de agredir cantor em bar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Vídeo
Vídeo do incidente circula nas redes sociais; ambos não responderam à reportagem
Vídeo do incidente circula nas redes sociais; ambos não responderam à reportagem

Um empresário de Birigui é investigado por agredir um cantor de 36 anos durante uma apresentação em um bar da Vila São Vicente, em Penápolis, na noite de sábado (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, o artista se apresentava quando o empresário subiu ao palco e o empurrou pelas costas, provocando queda e ferimentos no cotovelo esquerdo. O microfone que o cantor usava caiu e foi danificado.

Testemunhas registraram o episódio em vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A Polícia Civil investiga os crimes de lesão corporal, calúnia e dano.

O cantor procurou atendimento médico no Pronto-Socorro de Birigui. Nossa equipe entrou em contato com o empresário e com o músico, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestações.

