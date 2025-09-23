AEA abre processo para afastar o presidente do clube

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) vive mais um episódio de instabilidade política. Em assembleia realizada nessa segunda-feira, 22, conselheiros aprovaram a abertura de um processo administrativo para o impedimento do presidente executivo, Rodrigo Francisco da Silva, por descumprimento de obrigações estatutárias.

O presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Romano, apresentou carta de afastamento e não compareceu à reunião.

Segundo o estatuto da AEA, a prestação de contas do exercício anterior deve ser apresentada até março, em caráter intransferível e de responsabilidade do presidente. Diante da ausência de convocação, um quinto dos conselheiros e associados acionou a norma que permite a convocação de assembleia, ocorrida em 24 de junho. Na ocasião, concedeu-se um prazo de 90 dias para a apresentação das contas - período superior ao mínimo de 30 dias e acima do pedido do próprio Conselho (60 dias).