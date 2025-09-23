AEA abre processo para afastar o presidente do clube

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) vive mais um episódio de instabilidade política. Em assembleia realizada nessa segunda-feira, 22, conselheiros aprovaram a abertura de um processo administrativo para o impedimento do presidente executivo, Rodrigo Francisco da Silva, por descumprimento de obrigações estatutárias.
O presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Romano, apresentou carta de afastamento e não compareceu à reunião.
Segundo o estatuto da AEA, a prestação de contas do exercício anterior deve ser apresentada até março, em caráter intransferível e de responsabilidade do presidente. Diante da ausência de convocação, um quinto dos conselheiros e associados acionou a norma que permite a convocação de assembleia, ocorrida em 24 de junho. Na ocasião, concedeu-se um prazo de 90 dias para a apresentação das contas - período superior ao mínimo de 30 dias e acima do pedido do próprio Conselho (60 dias).
A reunião final, marcada para esta segunda-feira, não contou com a presença de Rodrigo, que enviou comunicado informando o cancelamento sob a justificativa de falta de documentos de fornecedores. O argumento foi rebatido pelos conselheiros, que destacam que tais fornecedores não têm obrigação estatutária de prestar contas e que já existem recibos assinados pelo próprio presidente.
Para os conselheiros, a postura da atual gestão revela tentativa de transferir responsabilidades e falta de transparência, comprometendo a credibilidade do clube. Em nota, eles afirmam que a medida visa preservar “honestidade e responsabilidade” e representa um passo essencial para “mudar o futuro da Associação Esportiva Araçatuba e evitar a repetição de práticas que fragilizam a entidade”.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.