Vento forte tomba van de Alto Alegre com duas pacientes

Uma van da Prefeitura de Alto Alegre tombou nesta segunda-feira na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), no Km 55, próximo ao condomínio Copacabana em Araçatuba. O acidente ocorreu devido aos fortes ventos, que fizeram o veículo perder estabilidade, segundo relato do motorista, que não sofreu ferimentos.

De acordo com o secretário de Saúde do município, com quem a reportagem conversou por telefone, a van transportava duas passageiras uma de 42 anos e outra de 15 anos que seguiam para tratamento em Fernandópolis. Ambas foram socorridas pela unidade de resgate e levadas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Araçatuba, apresentando apenas ferimentos leves.

O secretário de Saúde se dirigiu ao local do acidente para prestar apoio tanto às passageiras quanto ao servidor público municipal envolvido. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, registrou a ocorrência e preservou a área para os trabalhos técnicos da perícia.