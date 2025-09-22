Tempestade causa estragos e derruba telhado de igreja

A cidade de Rancharia, localizada a aproximadamente 120 km de Araçatuba, foi atingida por fortes ventos na tarde desse domingo, 21. A tempestade, com rajadas que chegaram a 64 km/h, provocou destelhamentos e deixou rastro de estragos em diferentes pontos do município, segundo informações da Defesa Civil.

Entre os locais mais afetados, está a Igreja Matriz de Santo Antônio, que teve parte do telhado arrancado. Por conta dos danos, a missa prevista para a noite de domingo precisou ser transferida para uma capela. Além da igreja, prédios comerciais também sofreram destelhamentos.

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil estiveram mobilizadas durante todo o dia para atendimento às ocorrências e avaliação dos prejuízos. Apesar da intensidade do vendaval, até o fechamento desta reportagem não havia registro de desabrigados ou feridos.