Tempestade causa estragos e derruba telhado de igreja

A cidade de Rancharia, localizada a aproximadamente 120 km de Araçatuba, foi atingida por fortes ventos na tarde desse domingo, 21. A tempestade, com rajadas que chegaram a 64 km/h, provocou destelhamentos e deixou rastro de estragos em diferentes pontos do município, segundo informações da Defesa Civil.
Entre os locais mais afetados, está a Igreja Matriz de Santo Antônio, que teve parte do telhado arrancado. Por conta dos danos, a missa prevista para a noite de domingo precisou ser transferida para uma capela. Além da igreja, prédios comerciais também sofreram destelhamentos.
Equipes da prefeitura e da Defesa Civil estiveram mobilizadas durante todo o dia para atendimento às ocorrências e avaliação dos prejuízos. Apesar da intensidade do vendaval, até o fechamento desta reportagem não havia registro de desabrigados ou feridos.
O fenômeno climático foi resultado da chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo, que encerrou a sequência de dias quentes e secos na região.
Para esta segunda, 22 e terça-feira, 23, a previsão aponta chuvas isoladas e temperaturas mais amenas nas regiões de Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto. As máximas devem variar entre 27°C e 30°C, com possibilidade de novas rajadas de vento, especialmente no período da tarde.
