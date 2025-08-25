Câmara de Araçatuba vai homenagear 25 agentes da segurança

Na próxima quinta-feira, 28, a Câmara Municipal de Araçatuba realiza uma sessão solene especial para celebrar os profissionais que se destacaram na defesa e proteção da comunidade. A cerimônia, marcada para as 19h, vai conceder a Medalha do Mérito da Defesa e Segurança Pública de Araçatuba a 25 agentes das mais diversas forças de segurança.

A iniciativa busca valorizar e reconhecer policiais, guardas civis, bombeiros, peritos, investigadores e demais profissionais que se dedicam à proteção da sociedade. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara (Canal 6 da Net Digital) e também pelas páginas oficiais do Legislativo no Facebook, Instagram e YouTube.

Entre os homenageados estão representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Tiro de Guerra, Polícia Penal e equipes de perícia técnico-científica. Também receberão a medalha bombeiros civis e profissionais que atuam no Instituto Médico Legal (IML) e no Grupo de Operações Especiais (GOE).