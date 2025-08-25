Câmara de Araçatuba vai homenagear 25 agentes da segurança

Na próxima quinta-feira, 28, a Câmara Municipal de Araçatuba realiza uma sessão solene especial para celebrar os profissionais que se destacaram na defesa e proteção da comunidade. A cerimônia, marcada para as 19h, vai conceder a Medalha do Mérito da Defesa e Segurança Pública de Araçatuba a 25 agentes das mais diversas forças de segurança.
A iniciativa busca valorizar e reconhecer policiais, guardas civis, bombeiros, peritos, investigadores e demais profissionais que se dedicam à proteção da sociedade. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara (Canal 6 da Net Digital) e também pelas páginas oficiais do Legislativo no Facebook, Instagram e YouTube.
Entre os homenageados estão representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Tiro de Guerra, Polícia Penal e equipes de perícia técnico-científica. Também receberão a medalha bombeiros civis e profissionais que atuam no Instituto Médico Legal (IML) e no Grupo de Operações Especiais (GOE).
A lista de agraciados deste ano reúne nomes como o major PM Antônio Lino Neto, o coronel PM Marcos Sorato Berti, a escrivã Carla Alessandra de Oliveira, o perito criminal Nilton Akira Ikejiri, além de guardas civis, investigadores e bombeiros civis. No total, 25 profissionais serão reconhecidos por sua dedicação e serviços prestados à população de Araçatuba e região.
Confira a lista dos homenageados deste ano:
1. Major PM Antônio Lino Neto – indicado pelo CPI-10;
2. Coronel PM Marcos Sorato Berti – indicado pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior;
3. Subtenente PM Márcio Mendes Pio – indicado pelo 1º Pelotão da 1ª Cia do 2º Batalhão de Polícia Ambiental;
4. Cabo PM Dênis Ferreira de Carvalho – indicado pelo 20º Grupamento de Bombeiros;
5. Cabo PM Luiz Carlos Moretti Filho – indicado pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário;
6. 1º Tenente PM Rodrigo de Souto Silva – indicado pelo 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia);
7. 2º Sargento PM Waldecir Barreto Claro da Silva – indicado pela Base de Aviação de Araçatuba – Grupamento Aéreo Águia;
8. Escrivã de Polícia Carla Alessandra de Oliveira – indicada pela Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba;
9. Perito criminal Nilton Akira Ikejiri – indicado pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araçatuba;
10. Papiloscopista Policial Federal Ivo Moreira Junior – indicado pela Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba;
11. Guarda civil municipal Eraldo Natal dos Santos – indicado pela Secretaria Municipal de Segurança;
12. Guarda civil municipal José Garcia – indicado pela Secretaria Municipal de Segurança por atuar no 20º GB;
13. Policial penal Alessandro dos Santos – indicado pelo Centro de Ressocialização de Araçatuba;
14. Monitor Daniel Borges Vale Fernandes – indicado pelo Tiro de Guerra 02-010;
15. Bombeiro civil Alan Junio da Silva Bento – indicado pela Câmara Municipal de Araçatuba;
16. 2º Sargento PM Adriano Ramos – indicado pela Câmara Municipal de Araçatuba;
17. Guarda civil municipal Dinorá da Silva Érnica e Sousa – indicado pela Câmara Municipal de Araçatuba;
18. Guarda civil municipal Diogo de Sousa – indicado pela Câmara Municipal de Araçatuba;
19. Subtenente PM André Pereira de Souza Pinto – indicado pela Câmara Municipal de Araçatuba;
20. Bombeiro civil Juliano Cesar Rodrigues – indicado pelo Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado de São Paulo;
21. Médico legisla Filipe Augusto Fornari Montanholi – indicado pelo Núcleo de Perícias Médico Legais de Araçatuba – IML
22. Investigador de Polícia do DEIC Jair Santos Rocha – indicado pelo Deinter-10;
23. Investigador de Polícia do DEIC Rafael Fabiano Cerato – indicado pelo Deinter-10;
24. Investigador de Polícia do GOE Antônio Soares Motta Júnior – indicado pelo Deinter-10;
25. Investigador do GOE Rony Hudson Pazinato Gandolphi – indicado pelo Deinter-10.
