Gêmeos são investigados por usar liminar de cannabis como fachada

Dois irmãos gêmeos, de 39 anos, são investigados pela Polícia Civil de Araçatuba após serem detidos pelo 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) com uma grande quantidade de maconha armazenada em uma residência na rua David Moraes, no Parque Baguaçu.
A ação ocorreu na madrugada de sábado (23), depois de denúncia de que os irmãos utilizavam uma liminar judicial que autoriza o cultivo de cannabis para extração de óleo medicinal como fachada para o tráfico de drogas.
Na abordagem, um dos suspeitos foi flagrado saindo do imóvel com uma sacola de maconha. Dentro da casa, os policiais encontraram 5 quilos da droga a granel, 216 gramas da variedade conhecida como Aice, 30 ml de óleo de canabidiol, três celulares, duas balanças digitais e 13 pacotes de sementes.
A decisão judicial apresentada pelos irmãos, expedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, autoriza apenas a importação de 120 sementes por ano e o cultivo de até 180 plantas para uso medicinal, além do porte de óleo em quantidade compatível com prescrição médica.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), que fará a perícia e apurará se os gêmeos se valiam da liminar para praticar o tráfico. Eles afirmaram que parte da maconha era cultivada em uma fazenda no Mato Grosso do Sul e armazenada em Araçatuba.
Os dois foram ouvidos e liberados, mas seguem investigados pela Polícia Civil.
