Gêmeos são investigados por usar liminar de cannabis como fachada

Dois irmãos gêmeos, de 39 anos, são investigados pela Polícia Civil de Araçatuba após serem detidos pelo 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) com uma grande quantidade de maconha armazenada em uma residência na rua David Moraes, no Parque Baguaçu.

A ação ocorreu na madrugada de sábado (23), depois de denúncia de que os irmãos utilizavam uma liminar judicial que autoriza o cultivo de cannabis para extração de óleo medicinal como fachada para o tráfico de drogas.

Na abordagem, um dos suspeitos foi flagrado saindo do imóvel com uma sacola de maconha. Dentro da casa, os policiais encontraram 5 quilos da droga a granel, 216 gramas da variedade conhecida como Aice, 30 ml de óleo de canabidiol, três celulares, duas balanças digitais e 13 pacotes de sementes.