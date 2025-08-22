UniSALESIANO celebra 20 anos de credenciamento com revista

O UniSALESIANO viveu, na noite de sexta-feira (15), um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: a celebração dos 20 anos de credenciamento como Centro Universitário, oficializada pelo Ministério da Educação, em julho de 2005. O evento foi realizado no Auditório Papa Francisco, em Araçatuba, e reuniu autoridades eclesiásticas, civis e acadêmicas, professores, coordenadores de cursos, colaboradores, alunos e familiares, em um ambiente de emoção, gratidão e reconhecimento.

O destaque da solenidade foi o lançamento da revista comemorativa, que traz em suas páginas uma viagem pela história da instituição. A publicação apresenta marcos, conquistas e personagens que ajudaram a construir uma história de fé, dedicação e compromisso com a educação de qualidade inspirada nos valores de Dom Bosco, fundador da Congregação Salesiana.

Com duas décadas de credenciamento, o UniSALESIANO consolidou-se como referência na educação superior. Atualmente, são mais de 7 mil alunos, 250 professores e 31 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação lato e stricto sensu, que formam profissionais de excelência em diversas áreas do conhecimento.

Primeiro lugar

Reconhecida pelos índices de qualidade do MEC e avaliações externas, a instituição ocupa hoje o primeiro lugar entre os centros universitários no Estado de São Paulo e tem cursos classificados entre os melhores, comparados com instituições públicas e privadas. Esse desempenho reflete a força da missão salesiana em investir continuamente na formação integral.

Para marcar a solenidade, foi composta a mesa de autoridades: o Reitor do UniSALESIANO e Diretor da Presença Salesiana em Araçatuba, Pe. Paulo Vendrame; o chanceler emérito do UniSALESIANO, Pe. Gildásio Mendes dos Santos; o representante da mantenedora e do chanceler da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Ademir Lima de Oliveira; o bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy; o Vice-Reitor e Diretor-Geral do UniSALESIANO Lins, Pe. João Marcos Araújo Ramos; o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. André Ornellas; o Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Paulo Jácomo; a Pró-Reitora Administrativa, Vanda Moura; e a Vice-Prefeita de Araçatuba, Maria Ionice Zucon, representando o Poder Executivo municipal.

A abertura foi abrilhantada pela Banda Regimental da Polícia Militar (CPI-10), que executou o Hino Nacional, sob a regência do 1º Sargento Leandro Monteagudo de Souza, gesto que reforçou o caráter solene da celebração.

Em sua fala de abertura, o Reitor Pe. Paulo Vendrame, destacou a importância do momento. “Essa é uma noite que entra para a história do nosso Centro Universitário. O lançamento da revista quer ser um marco de gratidão e, sobretudo, de resgate das raízes que nos trouxeram até aqui”, agradeceu.

O representante da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Ademir Lima de Oliveira, levou uma mensagem especial do inspetor Pe. Ricardo Carlos, chanceler do UniSALESIANO. Ele reforçou a relevância da instituição para a Congregação Salesiana. “O UniSALESIANO é hoje uma das casas mais significativas da missão salesiana, pelo trabalho desempenhado e pela coragem dos salesianos em investir na educação. Acreditamos que a educação é coisa do coração, e esse princípio de Dom Bosco é o que guia a missão”, frisou.

Já o bispo diocesano, Dom Sérgio Krzywy, ressaltou a dimensão espiritual do marco histórico. “Nossa Senhora Auxiliadora interceda sempre em favor da missão salesiana e de toda a família UniSALESIANO. Estes 20 anos de credenciamento são sinal de perseverança e de bênçãos para a nossa região.”

Representando a Prefeitura de Araçatuba, a vice-prefeita Maria Ionice Zucon, emocionou-se ao lembrar da parceria da cidade com a instituição. “Araçatuba celebra este presente que há 20 anos recebeu. A missão salesiana trouxe cuidado, amor e compromisso com a educação e, mais recentemente, com a saúde, contribuindo não só para o município, mas para toda a região. Parabenizo os professores, colaboradores e todos que fazem parte desta história.”

Vídeo

O público acompanhou a exibição de um vídeo especial que apresentou os bastidores da revista comemorativa, com registros históricos, depoimentos e a evolução da instituição ao longo das duas décadas. A publicação mostra não apenas números e conquistas, mas também histórias de transformação de vidas e sonhos realizados por meio da educação salesiana.

Durante a cerimônia, foram lembradas ainda as origens do UniSALESIANO, desde as antigas faculdades que deram origem ao Centro Universitário: a Faculdade Auxilium de Lins (FAL); a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Lins (FACAC), a Faculdade de Educação Física de Lins (FEFIL), a Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (FITEO), além da Faculdade de Ciências Contábeis e Atuariais da Alta Noroeste (FACCA), em Araçatuba.

Esse histórico demonstra como a união visionária de instituições isoladas resultou no fortalecimento da educação salesiana na região, garantindo sinergia, crescimento acadêmico, infraestrutura moderna e reconhecimento nacional.

Ao final da celebração, o bispo Dom Sérgio concedeu a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora, devoção difundida por Dom Bosco, selando o momento com fé e esperança.

Em seguida, todos foram convidados para um coquetel no Centro de Convivência, onde receberam exemplares da revista em sacola personalizada, como lembrança desse marco histórico.

Para o Reitor Pe. Paulo Vendrame, os 20 anos de credenciamento representam mais que uma retrospectiva, um compromisso renovado com o futuro. “O UniSALESIANO segue sua missão de formar gerações de profissionais competentes, humanos e comprometidos. Esta instituição nasceu da coragem e da união, cresceu com o trabalho de muitos e hoje projeta-se como referência. A nossa história é, acima de tudo, a história de transformação de vidas.”

O Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. André Ornellas, também reforçou a importância do trabalho coletivo na construção da instituição. “O UniSALESIANO é fruto do trabalho de muitas mãos e mentes. É essa união que nos fez chegar até aqui, entre os melhores do Brasil e o primeiro do estado de São Paulo. E é essa mesma união que nos levará ainda mais longe”, ressaltou.

Por fim, a proprietária da Performance Agência, Cris Macedônio, responsável pela criação da revista comemorativa, deixou uma mensagem carregada de emoção e memória. “Me lembro quando estavam na luta pelo credenciamento, alguém perguntou ao diretor da época, padre Afonso de Castro: ‘dará tempo?’ E ele respondeu: ‘todo ser humano tem, nas mãos, o seu tempo’. Portanto, o que definirá o sucesso e o seu nível de satisfação é a decisão de investir o seu tempo. Sonhar é de graça, mas a jornada para realizar sonhos custa. E com esses líderes que sonharam, nasceu esse magnífico: o UniSALESIANO”, contou ela, ao dizer da alegria de poder ter convivido com cada um e ver nascer essa história.

“Agora, poder escrevê-la é olhar para o céu e agradecer. O tempo é nosso, assim como os sonhos. Aos protagonistas dessa história, repleta de sonhos realizados, que Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco os abençoem.”