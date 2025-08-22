Balcão de Empregos abre 120 vagas em seleção para escritório

O Balcão de Empregos de Araçatuba vai promover, no dia 1º de setembro, um processo seletivo com 120 oportunidades para atuação na empresa Toledo Piza Advogados Associados. As entrevistas serão realizadas em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 17h, na sede do órgão, localizada na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As vagas são destinadas à função de negociador, sendo 20 delas reservadas a pessoas com deficiência (PCD). Podem se inscrever candidatos a partir de 18 anos, que tenham ensino médio completo ou em andamento e residam em Araçatuba. Para homens, é exigida a apresentação da dispensa do serviço militar.

O salário inicial é de R$ 1.518,00, com possibilidade de incremento através de comissões e premiações. Além disso, os contratados terão direito a vale-alimentação, vale-transporte e benefícios extras por meio de parcerias com instituições. Os turnos disponíveis são matutino e vespertino.