24 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Balcão de Empregos abre 120 vagas em seleção para escritório

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Processo seletivo será no dia 1º de setembro, em Araçatuba, para atuação na empresa Toledo Piza Advogados
Processo seletivo será no dia 1º de setembro, em Araçatuba, para atuação na empresa Toledo Piza Advogados

O Balcão de Empregos de Araçatuba vai promover, no dia 1º de setembro, um processo seletivo com 120 oportunidades para atuação na empresa Toledo Piza Advogados Associados. As entrevistas serão realizadas em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 17h, na sede do órgão, localizada na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As vagas são destinadas à função de negociador, sendo 20 delas reservadas a pessoas com deficiência (PCD). Podem se inscrever candidatos a partir de 18 anos, que tenham ensino médio completo ou em andamento e residam em Araçatuba. Para homens, é exigida a apresentação da dispensa do serviço militar.

O salário inicial é de R$ 1.518,00, com possibilidade de incremento através de comissões e premiações. Além disso, os contratados terão direito a vale-alimentação, vale-transporte e benefícios extras por meio de parcerias com instituições. Os turnos disponíveis são matutino e vespertino.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários