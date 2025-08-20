Revista marca os 20 anos de história do UniSALESIANO em Araçatuba

O UniSALESIANO Auxilium, de Araçatuba, celebrou na noite da última sexta-feira (15) seus 20 anos de atuação com o lançamento de uma revista comemorativa. A cerimônia reuniu autoridades acadêmicas, coordenadores de curso, colaboradores, estudantes e convidados especiais no câmpus da instituição.

O evento foi conduzido pelo reitor, Pe. Paulo Fernando Vendrame, SDB, que destacou que a publicação simboliza não apenas a trajetória de excelência acadêmica, mas também o compromisso evangelizador e os valores salesianos que sustentam a missão da universidade.

A revista reúne depoimentos de líderes salesianos, pró-reitores e colaboradores que contribuíram para consolidar o UniSALESIANO como referência em educação superior. O material também aborda a história de Dom Bosco, a chegada da Missão Salesiana à região e o protagonismo das Irmãs Salesianas na educação.