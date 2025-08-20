Revista marca os 20 anos de história do UniSALESIANO em Araçatuba

O UniSALESIANO Auxilium, de Araçatuba, celebrou na noite da última sexta-feira (15) seus 20 anos de atuação com o lançamento de uma revista comemorativa. A cerimônia reuniu autoridades acadêmicas, coordenadores de curso, colaboradores, estudantes e convidados especiais no câmpus da instituição.
O evento foi conduzido pelo reitor, Pe. Paulo Fernando Vendrame, SDB, que destacou que a publicação simboliza não apenas a trajetória de excelência acadêmica, mas também o compromisso evangelizador e os valores salesianos que sustentam a missão da universidade.
A revista reúne depoimentos de líderes salesianos, pró-reitores e colaboradores que contribuíram para consolidar o UniSALESIANO como referência em educação superior. O material também aborda a história de Dom Bosco, a chegada da Missão Salesiana à região e o protagonismo das Irmãs Salesianas na educação.
Entre os destaques estão relatos de ex-alunos que conquistaram projeção profissional, além de registros de iniciativas sociais e acadêmicas, como o Voluntariado Acadêmico Missionário Salesiano (VAMS) e a Ação Humanitária no Rio Grande do Sul em 2024.
Atualmente, o UniSALESIANO é reconhecido como o primeiro Centro Universitário do estado de São Paulo em rankings nacionais e nas avaliações do MEC. Para o reitor, o lançamento da revista reflete uma conquista coletiva e a abertura de novos caminhos:
— Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe hoje e nos anos que virão, para que novas páginas de oportunidades e de sonhos juvenis sejam escritas — afirmou Vendrame.
